“اتفرج على سنو وايت والأقزام السبع براحتك” تردد قناة بطوط 2024 عبر الأقمار الصناعية بجودة HD

من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص هو تردد قناة بطوط الفضائية حيث تقوم القناة ببث مجموعة متنوعة ومتميزة من أفلام الكرتون التي نالت على إعجاب العديد من الأطفال من مختلف الأعمار لذلك اليوم من خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم تردد قناة بطوط الفضائية على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد قناة بطوط 2024 على القمر الصناعي نايل سات

نجحت قناة بطوط في جذب عدد كبير من المشاهدين وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة وذلك بسبب محتواها المتميز والمتنوع، وتزايد البحث عن معرفة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وهو كما يلي:

تردد القناة هو 12562.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصويب الخطأ هو 4/3.

معدل الترميز هو 27500.

جودة القناة HD.

تردد قناة بطوط على العرب سات

كما يمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم عبر القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة 11594.

معدل الترميز هو 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصويب الخطأ هو 6/5.

جودة القناة HD.

أفلام الكرتون التي تقوم قناة بطوط بعرضها 2024

تقدم قناة بطوط مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون التي نالت على إعجاب العديد من المشاهدين ومن أبرز الأفلام التي تعرضها ما يلى:

فيلم بطوط.

فيلم الفار الطباخ.

الأمير الضفدع.

فيلم الجميلة و الوحش.

طرازان.

فيلم سندريلا.

مميزات قناة بطوط الفضائية

تتميز القناة بالعديد من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الكرتون التي يعشقها الصغار والكبار وتتمثل هذه الميزات فيما يلى: