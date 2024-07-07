أسلحة ثقيلة وسيارات حديثة”.. أجدد شفرات جاتا GTA المجانية للعب بقوة واحترافية

يبحث العديد من اللاعبين ومستخدمي لعبة جاتا، من التعرف على أجدد وأقوى الشفرات التي يمكنهم الحصول عليها وتحميلها عبر حسابهم الشخصي في اللعبة، بالإضافة إلى أن الشفرات الجديدة توفر حالة من الإثارة والمغامرات التي لا تنتهي أثناء اللعب، كما أنه يمكنك التعرف على أبرز وأجدد هذه الشفرات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

الحصول على شفرات جاتا الجديدة

ويمكنك التعرف على أبرز شفرات جاتا الجديدة والمجانية عند القيام بتحميل اللعبة مباشرة، وفقًا لما يلي:-

شفرة HESOYAM تجعل لك الصحة كاملة بلا منازع.

كذلك فإن شفرة GODMODE تجعلك لا تموت.

الحصول على ذخيرة كُبرى غير متناهية عبر شفرة ” FULLCLIP”.

هذا وأن الحصول على سيارة سباق حديثة عبر شفرة ” Bloodring Banger”.

السيارة الجولف على شفرة GOG4T4G.

الحصول على أسلحة كثيرة ومتعددة عبر شفرة ” LXGTYRQ”.

شفرة زيادة الجوع ” BEKFAST”.

قيادة المركبات والطائرات عبر شفرة ” NATURALTALENT”.

تحميل جاتا الجديد

وعن الخطوات التي يجب مراعاتها عند القيام بتحميل لعبة جاتا الجديدة والمجانية، وفقًا لما يلي:-