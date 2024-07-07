لولو يالولو فينك يالولو.. تردد قناة وناسة الجديد2024 بجوده ممتازه

تعتبر قناة وناسة هي قناة من ضمن القنوات الفضائية الرائعة و المميزة التي قد نجحت في اكتساب شهرة كبيرة وواسعة جدا، و هذا نظرا لأن الكثير من الأطفال يحبون الاستماع لها و مشاهدتها ايضا، و ذلك حيث تقوم قناة وناسة بعرض الأغاني و الأناشيد الرائعة و المميزة جدا، من أجل ذلك فإن الكثير من أولياء الأمور يقومون بالبحث عن تردد قناة وناسة الجديد، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي مميزات قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن التردد الجديد لقناة وناسة، و يمكنك القيام بتنزيل و بتحميل قناة وناسة علي الجهاز الخاص بك، و ذلك عن طريق مجموعة من الخطوات و هى:

تردد قناة وناسة هو:11430.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

معدل ترميز القناة هو:27500.

جودة القناة هي: SD.

مميزات قناة وناسة

تعد قناة وناسة هي قناة مميزة و رائعة و هي من ضمن أكثر القنوات الفضائية التي تقوم بتقديم اناشيد هادفة و تقوم بعرض اشكال كرتونية بجانب الأناشيد تكون رائعة و مميزة و تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال، و يقوم الكثير من الأطفال بألاعجاب بهذه القناة الرائعة و المميزة و التي تهدف إلى القيام بتعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية لدي الاطفال، و تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو.