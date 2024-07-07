لولو يالولو فينك يالولو.. تردد قناة وناسة الجديد2024 بجوده ممتازه

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو يالولو فينك يالولو.. تردد قناة وناسة الجديد2024 بجوده ممتازه

تعتبر قناة وناسة هي قناة من ضمن القنوات الفضائية الرائعة و المميزة التي قد نجحت في اكتساب شهرة كبيرة وواسعة جدا، و هذا نظرا لأن الكثير من  الأطفال يحبون الاستماع لها و مشاهدتها ايضا، و ذلك حيث تقوم قناة وناسة بعرض الأغاني و الأناشيد الرائعة و المميزة جدا، من أجل ذلك فإن الكثير من أولياء الأمور يقومون بالبحث عن تردد قناة وناسة الجديد، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي مميزات قناة وناسة.

 

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن التردد الجديد لقناة وناسة، و يمكنك القيام بتنزيل و بتحميل قناة وناسة علي الجهاز الخاص بك، و ذلك  عن طريق مجموعة من الخطوات و هى:

  • تردد قناة وناسة هو:11430.
  • معدل استقطاب القناة هو: عمودي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.
  • معدل ترميز القناة هو:27500.
  • جودة القناة هي: SD.

 

مميزات قناة وناسة

تعد قناة وناسة هي قناة مميزة و رائعة و هي من ضمن أكثر القنوات الفضائية التي تقوم بتقديم اناشيد هادفة و تقوم بعرض اشكال كرتونية بجانب الأناشيد تكون رائعة و مميزة و تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال، و يقوم الكثير من الأطفال بألاعجاب بهذه القناة الرائعة و المميزة و التي تهدف إلى  القيام بتعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية لدي الاطفال، و تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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