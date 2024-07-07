ملايين الشدات باسهل طريقة شحن شدات ببجي موبايل عبر فودافون كاش

لعبة ببجي الجديدة تعد واحدة من الألعاب الأكثر شعبية بين اللاعبين الذين يهوون الألعاب الإلكترونية، حيث يبحثون عن طرق لشحن شدات اللعبة من خلال رصيد هواتفهم المحمولة تعد هذه الطريقة واحدة من أسهل الطرق والأكثر انتشارا بين اللاعبين، لهذا من خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة شحن شدات ببجي مجانا بفودافون كاش

شحن شدات ببجي موبايل عبر فودافون كاش

لكي تقوم بشحن شدات PUBG Mobile عبر خدمة Vodafone Cash، عليك اتباع الإرشادات التالية:

ابحث عن رمز شحن Vodafone Cash من خلال اتباع هذه الخطوات: *9#100.

أدخل المبلغ الذي ترغب في شحنه.

يمكنك الآن تأكيد عملية الشحن عن طريق إدخال كلمة المرور السرية لحسابك.

استلم رسالة تأكيد الشحن.

أضف تفاصيل بطاقة الائتمان في الحقل المناسب لها.

خطوات تحميل لعبة ببجي موبايل

توفير إمكانية تنزيل لعبة ببجي (PUBG Mobile) بسهولة وبشكل مباشر على مختلف الأجهزة مثل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS، وحتى على أجهزة الكمبيوتر إليك الإرشادات المفصلة لتحميل اللعبة:

تحميل ببجي على أجهزة أندرويد

افتح متجر Google Play على جهازك.

ابحث عن PUBG Mobile واضغط على زر البحث.

اختر اللعبة من نتائج البحث وتأكد من أن الشركة المطورة هي تينسنت جيمز.

اضغط على زر تثبيت وابدأ عملية التحميل.

عند الانتهاء من التحميل، افتح اللعبة وقم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد للعب.

تحميل ببجي للايفون