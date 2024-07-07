فيلم أهل الكهف 2024 كامل HD علي موقع ايجي بست بدون اعلانات

يستمر فيلم أهل الكهف في تذيل قائمة الإيرادات على شباك التذاكر رغم المنافسة الشديدة مع مجموعة من الأفلام الأخرى الفيلم شارك في موسم عيد الأضحى الذي شهد تواجد عدد كبير من الفنانين بأعمال متنوعة مما زاد من حدة المنافسة.

بالرغم من الآمال الكبيرة المعقودة عليه، حقق فيلم أهل الكهف إيرادات بلغت 159,065 جنيه في الليلة الماضية ليحتل بذلك المرتبة الأخيرة ضمن قائمة الأفلام من حيث الإيرادات.

أبطال فيلم أهل الكهف

يعد فيلم أهل الكهف من الأعمال السينمائية البارزة حيث يضم نخبة من نجوم الفن المصري يشارك في البطولة الفنان خالد النبوي الذي يتمتع بشعبية كبيرة وأداء مميز إلى جانبه تأتي النجمة غادة عادل المعروفة بأدوارها المتنوعة والمتميزة يشارك أيضًا في الفيلم كل من محمد ممدوح المعروف بأدائه القوي ومحمد فراج الذي يتمتع بقدرة فائقة على تجسيد الشخصيات المختلفة.

كما يضم الفيلم نخبة أخرى من النجوم مثل أحمد عيد الذي يعود إلى الشاشة الكبيرة بأداء لافت وريم مصطفى التي تواصل تألقها في أدوار متعددة تشارك أيضًا في الفيلم بسنت شوقي وهاجر أحمد اللتان تبرزان بموهبتهما الشابة يضيف إلى ذلك مشاركة صبري فواز ورشوان توفيق اللذين لهما تاريخ طويل ومشرف في السينما المصرية وأحمد وفيق، الذي يُعرف بأدواره المتنوعة والمتميزة.

فيلم أهل الكهف 2024 كامل HD

فيلم أهل الكهف من تأليف أيمن بهجت قمر الذي يعتبر من أبرز كتاب السيناريو في مصر حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة التي لاقت إعجاب الجمهور والنقاد الإخراج كان لعمرو عرفة الذي يتميز برؤية إخراجية فريدة وقدرة على تقديم الأعمال بشكل مبتكر وجذاب.

رغم التحديات التي واجهها فيلم أهل الكهف في شباك التذاكر إلا أن الطاقم الفني والعمل الجماعي قدما تجربة سينمائية تستحق الاهتمام يتناول الفيلم قصة مثيرة ومشوقة تعتمد على التاريخ والأسطورة مما يضفي عليه جاذبية خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن المنافسة القوية في موسم عيد الأضحى هذا العام قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لتراجع إيرادات فيلم أهل الكهف ومع ذلك يبقى الفيلم عملا فنيا جديرا بالمشاهدة بفضل أداء النجوم والمواهب الشابة والسيناريو المحكم والإخراج المتميز.