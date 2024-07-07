الان ثبت تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS الرياضية 2024 لمتابعة المباريات العالمية مجانا 

تردد قنوات بي إن سبورت الرياضية، والتى يبحث عنها الملايين حول العالم من أجل متابعة الأخبار الرياضية، وخاصةً مباريات كرة القدم ، حيث يقوم عشاق الرياضية بالبحث عن القنوات الأكثر شفافية ومصداقية والتي تبث المباريات والبرامج الرياضية مباشرة، وتُعتبر قناة “بي إن سبورتس” من أبرز القنوات الرياضية المتميزة، حيث تقدم محتوى رياضي بجودة عالية دون الحاجة لدفع أي رسوم. وقد نجحت القناة في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، وذلك بفضل محتواها الرياضي المتنوع والمتميز، بالإضافة إلى ذلك، تهتم “بي إن سبورتس” بعرض المباريات الرياضية بشكل حصري وبجودة عالية، كما تقدم باستمرار مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية المتميزة.

تردد قناة بين سبورت عبر النايل سات2024:

توفر “بي إن سبورتس” تردد خاص عبر قمر النايل سات، بالإضافة إلى العديد من الأقمار الصناعية الأخرى، وقد حرص القائمون على القناة على تقديم بث متميز بجودة عالية للصوت والصورة، وبدون انقطاع، وذلك من خلال التردد الجديد للقناة، وفيما يلي تفاصيل هذا التردد الجديد:

تردد قناة بين سبورت: 11054.

اسم القمر القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الاستقطاب: أفقي.

جودة المشاهدة: HD.

التشفير: مجاني.

تردد بين سبورت على القمر عرب سات

تردد قناة بين سبورت: 12379.

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

جودة المشاهدة: HD.

التشفير: مجانى.

وقناة “بي إن سبورتس” تتميز بتقديمها لأبرز البطولات الرياضية المختلفة، بما في ذلك كرة القدم، كرة اليد، التنس، كرة السلة، وغيرها من الرياضات. إضافة إلى ذلك، تقوم القناة ببث مباريات كأس العالم.