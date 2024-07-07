موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي.. و ماهو تردد القنوات الناقلة له

يقوم الكثير من الأشخاص الذين يقومون بالقيام بمتابعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي و يتسائلون عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، و ذلك خاصة وأنه الجزء الاول كان قد استطاع أن يمتلك قلوب كافة المشاهدين و المتابعين، و قد حصل هذا المسلسل على شهرة واسعة و علي نجاح هائل و باهر و حقق أرقام وأرباح خيالية و كبيرة جدا، من أجل ذلك سوف نقوم في هذه المقالة بتوضيح متي سوف يكون موعد الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، و ما هي القنوات الناقلة له.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يمكن أن تقوم بتنزيل و متابعة و بمشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي و مشاهدة الحلقات بشكل حصري، و ذلك علي قناة ATV التركية و ترددها هو:

تردد القناة هو: 10696.

استقطاب القناة هو: أفقي.

معدل ترميز القناة هو:27500.

معامل تصحيح الخطأ هو:6/5.

جودة القناة هي:HD.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

مسلسل صلاح الدين الأيوبي هو مسلسل واقعي و يحكي عن الملحمة التاريخية و التي تقوم بتقديم قصة حقيقية، و قد قام فريق الإنتاج و التصوير بالأعلان عن أنه سوف يتم عرض هذا المسلسل و ذلك عبارة عن ثلاثة أجزاء، و ذلك من أجل أن يتمكن الفريق من القيام بعرض المسيرة الخاصة بالقائد العسكري و الاسطوري صلاح الدين الأيوبي، و سوف يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني في وقت قريب علي الشاشة و هذا ما صرح به الفريق.