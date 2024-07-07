أحذر الغرامة … كيفية الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 في العراق عبر بوابة أو

للاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونياً في العراق، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الموقع الرسمي للمديرية العامة للمرور أو استخدام التطبيقات الذكية المتاحة هذه الوسائل توفر خدمات شاملة تتيح لاصحاب السيارات معرفة تفاصيل المخالفات المسجلة ضدهم ومبالغ الغرامات المترتبة بكل سهولة ويسر.

الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024

يمكن لقائدي المركبات في العراق الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني بإتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

أولا لابد من الدخول إلى منصة أور الإلكترونية للاستعلام عن الغرامات المرورية

بعد ذلك عليك إدخال بيانات قائد السيارة بشكل صحيح وكلمة المرور

ثم النقر على أيقونة الاستعلام عن غرامات المرور الموجودة في القائمة الرئيسية

أخيرا سيظهر أمامك مبلغ الغرامة المفترض سداده

كيفية سداد غرامات المرور بالعراق ٢٠٢٤

أصبح بإمكان الأفراد سداد غرامات المرور بطرق متعددة تشمل الدفع الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمديرية العامة للمرور أو التطبيقات المتخصصة، إضافةً إلى خيارات الدفع التقليدية في مراكز المرور أو البنوك المعتمدة. تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية الدفع وتشجيع المواطنين على الالتزام بالقوانين المرورية

في البداية لابد من الدخول إلى منصة اور الإلكترونية بعد ذلك عليك إدخال المستخدم ورقم المرور.ثم الضغط على ايقونة الاستعلام غرامات المرور.قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة المتعلقة بالسيارةحدد رقم السيارة بشكل صحيح اختر الطريقة المناسبة لدفع غرامة المرور. سيظهر أمامك مبلغ الغرامة، ثم انقر على كلمة “سداد”.

قيمة غرامات المرور بالعراق ٢٠٢٤

تم تحديد قيمة القيادة تحت تأثير الكحول إلى حوالي 10000 دينار عراقي بينما تصل غرامة عدم احترام إشارات المرور إلى دفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5000 دينار عراقي إذا لم يقم سائق السيارة بربط حزام الأمان، فإنه يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 2500 دينار عراقي.