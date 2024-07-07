فيلم عصابة الماكس 2024 كامل HD علي موقع ايجي بست مسرب

يتحدث الجميع عن فيلم عصابة الماكس والذي يُنتظر عرضه في جميع دور السينما المصرية يعد هذا الفيلم واحدا من أهم وأفضل الأفلام المنتظرة بشغف من قبل العديد من المشاهدين والمتابعين للأفلام والسينما في مصر والوطن العربي وحتى في الدول الغربية هذا الفيلم يمثل تجربة سينمائية مميزة حيث يتوقع الكثيرون أن يحظى بإعجاب واسع بسبب جودته العالية من حيث التصوير والإخراج.

مشاهدة الأفلام المصرية خلال فترة العيد تحظى باهتمام كبير إذ تقدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية ذات المميزات البصرية المبهرة والجودة العالية يعتبر فيلم عصابة الماكس مثالا بارزا لهذه الأعمال فهو يتمتع بتقنيات تصوير متقدمة وإخراج متميز يرفع من مستوى التوقعات حوله.

فيلم عصابة الماكس 2024 كامل HD

عرض فيلم عصابة الماكس في دور السينما على مدار يومين وحقق إيرادات بلغت مليون و112 ألف جنيه في اليوم الأول، وصلت الإيرادات إلى 603 آلاف جنيه بينما حقق الفيلم في اليوم الثاني 509 آلاف جنيه استمر فيلم عصابة الماكس في تحقيق نجاح كبير حيث وصلت إيراداته إلى 18 مليون جنيه مما جعله يحتفظ بالمركز الثالث بعد فيلم ولاد رزق 3 في الصدارة، وفيلم اللعب مع العيال في المركز الثاني.

يأتي هذا النجاح الكبير لفيلم عصابة الماكس بعد النجاح الذي حققه مسلسل سفاح الجيزة الذي قام ببطولته النجم أحمد فهمي يعود فهمي مرة أخرى إلى الشاشة الكبيرة بفيلم عصابة الماكس والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي في المكسيك يتمحور الفيلم حول شخصية معتادة على القيام بعمليات السرقة والتهريب بمفردها لكنه يجد نفسه متورطًا في عملية كبيرة تتطلب الاستعانة بمجموعة لتنفيذها ومع مرور الأحداث، يكتشف أن الأشخاص الذين اختارهم لمساعدته يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس يضم نخبة من نجوم السينما المصرية حيث يقوم ببطولته أحمد فهمي إلى جانب النجمة القديرة لبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح، ومحمد لطفي، وأحمد فهيم، ومصطفى بسيط يشارك في الفيلم أيضا عدد من ضيوف الشرف المميزين من بينهم النجم أحمد السقا، وصلاح عبدالله، وهشام ماجد، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، وحمو بيكا.

الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي ويشهد العمل أولى تجارب المخرج حسام سليمان في مجال الإخراج يعتبر هذا الفيلم فرصة لعرض مواهب جديدة وإبراز القدرة على تقديم عمل سينمائي يجمع بين الكوميديا والإثارة بأسلوب متميز.