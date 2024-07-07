سدد الغرامة وأحذر المخالفة.. رابط الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية بالعراق 2024 وماهي قيمة الغرامات المطلوب سدادها

رابط الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية، ‏قامت إدارة المرور العامة في دولة العراق بتوفير خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي يرتكبها السائقين وأيضا خدمة معرفة قيمة المخالفات المرورية من خلال الإنترنت حيث تعمل الحكومة العراقية على راحة المواطنين حتى يتم منع الازدحام في المؤسسات الحكومية وبالتحديد إدارة المرور العامة، ويمكن إنجاز كافة الأمور المتعلقة بالمخالفات من خلال الموقع الإلكتروني المطروح من قبل إدارة المرور العامة في العراق.

الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية بالعراق

‏قامت إدارة المرور العامة في العراق بتوضيح كافة الأمور أمام المواطنين الذين يمتلكون سيارات حيث أنه يمكن أن يتم معرفة قيمة المخالفات المرورية بسهولة كبيرة من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة المرور العامة وبعد ذلك يتم تسديد قيمة المخالفات بشكل إلكتروني أيضا ويمكن الاستعلام كالتالي:

‏في بداية الأمنية يتم الدخول على المنصة الإلكترونية أور .

‏يتم عمل تسجيل دخول للمنصة عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالشخص وكذلك كلمة المرور.

‏قم بالنقر على الأيقونة المخصصة للإستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بإدخال كافة التفاصيل المتعلقة بالسيارة رقمها وكذلك رقم التسجيل.

‏يتم الضغط على الاستعلام وبعد ذلك سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات وقيمتها.

‏يقوم المستخدم بتحديد طريقة الدفع وبعد ذلك يقوم بتسديد الرسوم الموجودة عليه ويؤكد عملية الدفع وسوف يحصل على إيصال بإتمام الدفع.

‏ قيمة الغرامات الخاصة بالمرور العامة

‏تختلف قيمة الغرامات بناء على تفاصيل المخالفة: