سلي الاولاد تحت التكييف.. تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024 على نايل سات

تعتبر قناة كوكي كيدز واحدة من القنوات الفضائية المهمة، التي تعمل على تقديم محتوى خاص بالأطفال ومناسب لهم، كما تقوم القناة بتقديم أفلام كارتون مختلفة ومتنوعة، وذلك من أجل أن يشاهدها الأطفال في أوقات الفراغ، وكذلك من أجل العمل على تسليتهم، بالإضافة إلى ذلك فإنها تقعد مجموعة من أفلام الكارتون القصيرة التي يبحث عنها الأطفال بشكل دائم، لذلك يبحث الكثير من الأطفال وأولياء الأمور عن التردد الجديد لهذه القناة.

ما هو التردد الجديد لقناة كوكي كيدز 2024

من أجل أن تقوم بضبط قناة كوكي كيدز 2024، وأن تقوم بتحميلها على جهاز التليفزيون، لابد من أن تقوم بكتابة التردد الجديد الخاص بها بشكل دقيق وصحيح وهي:-

التردد 11602.

المعدل الخاص بالترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الاستقطاب أفقي.

الجودة الخاصة بالقناة هي SD.

ما هي المميزات التي تتميز بها قناة كوكي كيدز

تتميز هذه القناة بعدد كبير من المميزات المختلفة والمتنوعة لتكون من أفضل القنوات المتخصصة للأطفال وهذه المزايا تكون كما يلي:

هذه القناة تقوم بتقديم مجموعة متنوعة من أفلام الكارتون وذلك بالإضافة إلى الأناشيد والأغاني التي تساعد وتفيد الطفل بشكل كبير على تعلم عدد كبير من المهارات. لا تقوم هذه القناة بنشر محتوى يحرض على العنف أو الاساءة وذلك حتى لا يساعد على نقل العنف والتعامل السئ للأطفال. تساعد قناة كوكي كيدز الأطفال على الكتابة والقراءة وكذلك تساعد بشكل كبير على تنمية المهارات وكذلك تقوية قدرة الطفل الذهنية.

ما هي طريقة تنزيل القناة على التلفاز

من أجل أن تتمكن من القيام بتحميل وتنزيل القناة على التلفزيون الخاص بك لابد من اتباع الخطوات التالية: