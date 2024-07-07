اخر اصدارات واتساب عمر بميزة جديدة رائعة حمله الآن

أحدث تحديث لتطبيق واتساب العادي هو التحديث الوردي المضاد للحظر، ويعتبر هذا التحديث من أهم التحديثات حيث تمت إضافة العديد من الميزات والخصائص الجديدة إلى التطبيق، مع التركيز على تعزيز تجربة المستخدمين تم إطلاق النسخة الجديدة من التطبيق بصلاحية تدوم لمدة أربعة أشهر ومن خلاه يمكن اخفاء الظهور والاتصال وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.
طريقة تحميل واتس اب عمر
يمكنك الآن الحصول على تطبيق الواتساب الوردي واستخدام جميع الخدمات المتاحة من خلال اتباع الإرشادات التالية.
- افتح متصفح الإنترنت على هاتفك المحمول.
- اضغط على شريط البحث أمامك، وبعد ذلك اكتب “واتساب عمر” في الشريط.
- سيتم عرض العديد من الخيارات أمامك، اختر واحدة منها.
- اضغط على “تنزيل”.
- قم بنصب التطبيق يدويًا.
- ثم، عد إلى شاشة البداية مرة أخرى.
- اضغط على رمز واتساب وقم بتسجيل الدخول ببياناتك الشخصية.
مميزات واتس اب عمر
يوفر تطبيق واتساب العديد من المزايا للمستخدمين، وسنقدم نظرة على بعضها في هذا الفقرة.
- تم اعتبار النسخة الجديدة من واتساب كنسخة آمنة بالكامل.
- يمكنك قص الفيديوهات لمدة أطول من ثلاثين ثانية ثم دمجها معًا بشكل متسلسل لتبدو وكأنها لقطة واحدة.
- يمكن إقفال تطبيق واتساب عن طريق استخدام بصمة الأصبع أو النقش أو الرمز السري.
- يمكنك بسهولة تشغيل جميع المحادثات الصوتية في التطبيق دفعة واحدة.
- هناك الكثير من الخيارات المتاحة لك بخصوص حماية خصوصيتك ويمكنك اختيار الخيار الذي تفضله للاستمتاع به.
- يمكنك أيضا إخفاء رؤيتك لحالة صديقك بسهولة.
- يمكنك أيضاً تنزيل الفيديوهات التي ترغب فيها من خلال هذا التطبيق.
- إحدى الخصائص الموجودة في التطبيق هي إمكانية حذف الرسائل.