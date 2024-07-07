اخر اصدارات واتساب عمر بميزة جديدة رائعة حمله الآن

أحدث تحديث لتطبيق واتساب العادي هو التحديث الوردي المضاد للحظر، ويعتبر هذا التحديث من أهم التحديثات حيث تمت إضافة العديد من الميزات والخصائص الجديدة إلى التطبيق، مع التركيز على تعزيز تجربة المستخدمين تم إطلاق النسخة الجديدة من التطبيق بصلاحية تدوم لمدة أربعة أشهر ومن خلاه يمكن اخفاء الظهور والاتصال وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

طريقة تحميل واتس اب عمر

يمكنك الآن الحصول على تطبيق الواتساب الوردي واستخدام جميع الخدمات المتاحة من خلال اتباع الإرشادات التالية.

افتح متصفح الإنترنت على هاتفك المحمول.

اضغط على شريط البحث أمامك، وبعد ذلك اكتب “واتساب عمر” في الشريط.

سيتم عرض العديد من الخيارات أمامك، اختر واحدة منها.

اضغط على “تنزيل”.

قم بنصب التطبيق يدويًا.

ثم، عد إلى شاشة البداية مرة أخرى.

اضغط على رمز واتساب وقم بتسجيل الدخول ببياناتك الشخصية.

مميزات واتس اب عمر

يوفر تطبيق واتساب العديد من المزايا للمستخدمين، وسنقدم نظرة على بعضها في هذا الفقرة.