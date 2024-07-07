NOW اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 العراق

مازال الجميع في دولة العراق، يبحثون بشكل مستمر حول كشوفات الرعاية الاجتماعية التي تأخرت فيها الوجبة السابعة عن باقي الوجبات الأخرى، بالإضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، للإعلان عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية، ومن المتوققع بأن يتم صدورها في غضون أيام قليلة من الأن، حتى يتعرف عليها جميع المتقدمين في دولة العراق.

الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الرعاية الاجتماعية هي دعم مادي يتم تقديمه لعدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، بالإضافة إلى أن ذلك يكون بإستقبال طلبات المتقدمين في الرعاية الاجتماعية، والعمل على الإفصاح عن كافة المتقدمين، لضمان حصولهم على الرعاية الاجتماعية بمختلف أنحاء الدولة، حتى أن الوزارة تطلب من المتقدمين سرعة تحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرار صرف الدعم.

كيف استخرج كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

وعن الخطوات التي يُرجى مراعاتها للإستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية بمختلف محافظات العراق، بإتباع الأتي:-