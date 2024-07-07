متاحة الان” نتائج البكالوريا سوريا 2024 وجميع المحافظات بالإسم

مازال جميع الطلاب في دولة سوريا يبحثون بشكل مستمر حول نتائج البكالوريا في مختلف المحافظات، حتى أن وزارة التربية السورية بذلت قصارى جهدها حتى يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت، بالإضافة إلى أنه أصبح بإمكانهم التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، فضلاً عن الوزارة تقوم مباشرة بفتح باب التظلم أمام الطلاب المتظلمين من نتائجهم لإعادة تصحيح المواد الخاصة بهم من جديد، وفي ذلك سنكشف لكم إجراءات استخراج النتائج إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الرسمي كما في السطور التالية.

نتائج البكالوريا في سوريا

وأشارت وزارة التربية السورية، إلى أن نسبة النجاح لهذا العام أكبر من العام الماضي، نظرًا لسهولة الإسئلة التي تتناسب مع مختلف الطلاب، حتى أن الوزارة كانت حريصة في أعمال التصحيح والمراجعة التي تضمن استحقاق كل طالب وطالبة على الدرجات في هذه المرحلة الدراسية، مع رصد الدرجات بشكل وصحيح وواضح دون أي مشكلات أو عقابات قابلت الطلبة أثناء فترة الإمتحانات.

كيفية الحصول على نتائج البكالوريا في سوريا

وعن الخطوات التي يمكنك اتباعها لإستخراج نتائج البكالوريا بمختلف محافظات سوريا، فعليك اتباع الأتي:-