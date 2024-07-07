خطوات الإستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي بالعراق عبر موقع الوزارة ونتائجنا

نتائج الصف السادس الإعدادي بالعراق، عبرت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اهتمامها بسرعة وصول طلاب الصف السادس الإعدادي إلي نتائج الإختبارات فور ظهورها، ولهذا أعلنت الوزارة عن توفير الإستعلام عن النتائج إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها على الإنترنت، وليس ذلك فقط بل أتاحت الوزارة أيضا موقع نتائجنا التابع لها لإعلان النتائج بجانب موقع الوزارة حتى يكون هناك خيارات متعددة أمام الطلاب في الوصول إلي النتائج بسهولة كبيرة، هذا وقد صرحت الوزارة بقرب الإعلان عن ظهور النتائج خلال هذا الشهر الجاري بعد انتهاء التصحيح وريد الدرجات، والآن سوف نعرض لكم خطوات الإستعلام عن النتائج إلكترونيا.

الإستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي عبر موقع وزارة التربية العراقية

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الإستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي عبر موقع الوزارة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى الرابط المباشر لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

النقر على خيار الخدمات الإلكترونية الموجود بالواجهة الرئيسية للموقع.

من قائمة الخدمات الإلكترونية اختيار الإستعلام عن نتائج الطلاب.

اختيار أيقونة نتائج الصف السادس الإعدادي.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة الرقم الامتحاني في المكان المخصص له.

الضغط على زر الإستعلام.

سوف تظهر تفاصيل النتيجة المراد الإستعلام عنها أمام الطالب.

نتائج الصف السادس الإعدادي عبر موقع نتائجنا

يمكن للطلاب التوجه إلى موقع نتائجنا التابع للوزارة من أجل الإستعلام عن نتائج السادس الإعدادي، وذلك من خلال الخطوات التالية: