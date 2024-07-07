آخر اصدار واتساب الذهبي حمله الآن لاخفاء الظهور وتمتع بالخصوصية

يتساءل الكثيرون من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي عن تحديث واتساب جولد الأصلي، ويرجع السبب إلى حظر بعض المستخدمين، فتبحث هؤلاء عن نسخة معدلة من التطبيق أدى الإصدار الأخير من واتساب الذهبي إلى تقديم مميزات رائعة غير متاحة في الإصدار الأساسي وعلى الرغم من الطلب المتزايد عليه، إلا أنه غير متوفر على متجر الهواتف ستتناول الخطوط القادمة في هذا المقال كيفية تحميل آخر اصدار من واتساب الذهبي.

طريقة تحميل الواتس اب الذهبي

يمكنكم الحصول على واتساب الذهبي من خلال اتباع الخطوات التي سنوضحها لكم فيما يلي.

انتقل إلى قسم التطبيقات في جهازك وافتح المتصفح.

انقر على المحرك الذي أمامك وأدخل اسم التطبيق “الواتساب الذهبي”.

اضغط على الخيار الأول الذي ظهر لك.

ثم قم باختيار أيقونة التحميل.

بمجرد إنجاز هذه الإجراءات، انقر فوق زر التثبيت الموجود في الشاشة التي ستظهر لك.

مميزات تحديث الواتس اب الذهبي

هناك العديد من المزايا المتاحة في التطبيق، وسنعرض لكم بعضها فيما يلي: