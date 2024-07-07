مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024 في جميع محافظات مصر

وُضعت خطة جديدة لتحديد وتنظيم انقطاع الكهرباء من قِبل الشركة القابضة للكهرباء بناءًا علي طلب من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصًا منها علي عدم إلحاق أي أذي بالطلاب بسبب فترة الامتحانات الجارية خلال هذة الأيام ، وقد كانت خطة تخفيف الأحمال القديمة يبدأ بإنقطاع الكهرباء من الساعة الثامنة صباحًا حتي الثالثة مساءًا ، وأوضحت من جانبها الشركة القابضة للكهرباء الخطة الجديدة وتبدء من 8 مايو 2024 حتي 20 يوليو 2024.

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024

أوضحت الشركة القابضة للكهرباء تغير مواعيد إنقطاع الكهرباء لتصبح من الساعة الثالثة عصرًا وحتي الساعة السابعة مساءًا ، وتكون فترة انقطاع الكهرباء مقسمة علي جميع مناطق ومحافظات الجمهورية ، ومن جانبها أكدت أيضا بوضع حد أقصي لانقطاع الكهرباء وهو ساعتين من الزمن لأكثر ، وهذا في خلال مدة الخطة الجديدة والموضحة بدايةً من 8 مايو الجاري وحتي 20 من يوليو الجاري.

اهم القرارات لتفادي حول انقطاع الكهرباء

بناءًا علي إجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن انقطاع الكهرباء وبسبب زيادة الأحمال بطريقة غير مناسبة تحدث في الآتي :-

يؤدي الحر الزائد إلي إهدار كبير في الغاز الطبيعي المُشغل في محطات الكهرباء، مما تسبب في إستنزاف 25.00000 متر مكعب من الغاز كل يوم، كما أضاف بوجوب التنظيم مع وزارة التربية والتعليم لتخفيض ساعات تخفيف الأحمال وذلك بسبب كثرة عدد الطلاب الممتحنين في هذة الفترة، وجود إقتراحات حول فترة تخفيف الأحمال لتزيد من ساعتين إلي ثلاث ساعات يوميًا، كما اشار علي غلق المحلات التجارية لتخفيف الأحمال وذلك من الساعة العاشرة مساءً، بإستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم ذلك بسبب الإعتماد الكبير عليهم من قِبل المواطن.

بعض النصائح للحفاظ علي الأجهزة الكهربائية من خطة تخفيف الأحمال

لتجنب إهدار البرودة والفريون الموجود في الثلاجة أو الفريزر يجب الحد من فتح تلك الأجهزة أثناء إنقطاع الكهرباء اتبع الأتي :-