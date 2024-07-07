24 ساعة اغاني متواصلة لولو يا لولو .. تردد قناة كراميش استقبل الآن

يبحث العديد من الوالدين والأطفال خلال الساعات القليلة في محرك البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي عن تردد قناة كراميش 2024 تعد القنوات الخاصة بالأطفال من أكثر القنوات متابعة بين مختلف الفئات العمرية، ومن بين تلك القنوات، تبرز قناة كراميش كواحدة من الأبرز في تقديم محتوى مميز للأطفال واكتسبت شعبية كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة ضبط قناة كراميش على جهازك، والتردد الرسمي الخاص بالقناة.
تردد قناة كراميش
فيما يلي سنذكر تردد قناة كراميش
القمر الصناعي نايل سات
- التردد 11430
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- الجودة HD
- الاستقطاب عمودي
تردد قناة كراميش العرب سات
- القمر الصناعي: عربسات
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- الجودة HD
- الاستقطاب عمودي
- التردد 11390
طريقة ضبط قناة كراميش على جهازك
بإمكانك تنزيل قناة كراميش الفضائية بسهولة على جهاز التلفاز الخاص بك لمتابعة جميع برامجها بجودة عالية صوت وصورة مجانًا، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو اشتراكات كل ما يجب عليك فعله هو اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- من خلال استخدام جهاز التحكم عن بعد، نقوم بفتح قائمة إعدادات القنوات.
- تحديد ما إذا كان ينبغي تثبيت البرنامج أو تثبيته أولاً، ثم اختيار طريقة التثبيت اليدوية.
- كتابة المعلومات المتعلقة بالتردد بما في ذلك التردد واتجاه القطبية ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الأخطاء.
- الضغط على الزر للبحث وانتظار بضع ثوان حتى ينتهي التحميل.
- الخطوة النهائية تتطلب النقر على زر الحفظ، وبعدها سيتم تثبيت القناة على جهازك على الفور.
- يمكنك الآن متابعة قناة كراميش الفضائية لتسلية أطفالك بمواد تعليمية وآمنة.