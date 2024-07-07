24 ساعة اغاني متواصلة لولو يا لولو .. تردد قناة كراميش استقبل الآن

يبحث العديد من الوالدين والأطفال خلال الساعات القليلة في محرك البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي عن تردد قناة كراميش 2024 تعد القنوات الخاصة بالأطفال من أكثر القنوات متابعة بين مختلف الفئات العمرية، ومن بين تلك القنوات، تبرز قناة كراميش كواحدة من الأبرز في تقديم محتوى مميز للأطفال واكتسبت شعبية كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة ضبط قناة كراميش على جهازك، والتردد الرسمي الخاص بالقناة.

تردد قناة كراميش

فيما يلي سنذكر تردد قناة كراميش

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11430

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة HD

الاستقطاب عمودي

تردد قناة كراميش العرب سات

القمر الصناعي: عربسات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة HD

الاستقطاب عمودي

التردد 11390

طريقة ضبط قناة كراميش على جهازك

بإمكانك تنزيل قناة كراميش الفضائية بسهولة على جهاز التلفاز الخاص بك لمتابعة جميع برامجها بجودة عالية صوت وصورة مجانًا، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو اشتراكات كل ما يجب عليك فعله هو اتباع الخطوات البسيطة التالية: