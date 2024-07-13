شبيه الايفون.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Realme c63 المميز من شاومي 2024

تعد شركة ريلمي من أهم الشركات للهواتف المحمول والتي تصدر هواتف بأسعار مناسبة في مقابل إمكانيات قوية ومميزة ويعد من أحدث هواتف شركة ريلمي هو هاتف Realme c63 والذي يصل سعره إلى حوالي 5000 جنيه مصري ويتمتع بإمكانيات قوية ومميزه منها شكله الأنيق والمميز والذي يشبه شكل هاتف iphone ، ولذلك نوضح لكم أهم مواصفات وأسعار هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Realme c63

نوضح إليكم أهم مواصفات والمميزات التي يتمتع بها هاتف ريلمي والذي تجعله من أكثر الهواتف المميزة في الأسواق:

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة الحجم تصل إلى6.7 مما يسمح لك بمشاهدة ممتعة للصور والفيديوهات.

كما أنه سطوع الشاشة يبلغ 450 شمعة، مما يعطي لك بسطوع وإضاءة عالية للهاتف.

بطارية الهاتف تأتي بحجم كبير تصل إلى 5000 مللي أمبير مما يساعدك على تشغيل الهاتف طوال اليوم.

مزود أيضا الهاتف بالشاحن السريع، والذي يعمل بسرعة 45 واط مما يجعلك تشحن الهاتف خلال ساعة فقط.

أما عن التصوير فأن الهاتف يكون مزود بثلاثة كاميرات خلفية تصل دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف تركيب مساخة تخزين خارجية مما يساعدك على تسجيل جميع المعلومات والصور والفيديوهات التي ترغب في تسجيلها على الهاتف.

أسعار هاتف Realme c63

نشير إلى الأسعار لهاتف Realme c63 وذلك وفقا لمساحة الهاتف وهي موضحة كالتالي: