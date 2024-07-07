القط والفار في الصيف” تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY بجودة هائلة

إجازة الصيف من أبرز الإجازات والعُطل التي يمر بها العديد من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، حتى أنه في هذه الإجازة تزداد التساؤلات حول القنوات التي يمكنك استقبالها على جهازك الرسيفر، ومن أبرزها قناة توم وجيري التي اكتسبت شهرة كبيرة بين القنوات الفضائية الأخرى، وأصبح لها بصمة كبيرة في نقل كل ما هو جديد وحصري ما بين الأفلام الكرتونية والبرامج الطفولية المميزة، ويمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة توم وجيري أطفال 2024

يمكنك وبكل سهولة تنزيل التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال ومشاهدة كل ما هو مميز في عالم الطفل والكرتون، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري يكون النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة فهو 11354.

إضافة إلى أن معامل الترميز قناة توم وجيري يكون 27500.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون 5/6.

تنزيل تردد توم وجيري 2024 الجديد

ولكي تستمتع بكل ما تقدمه قناة توم وجيري، والعمل على مشاهدة العديد من الأفلام الكرتونية والرامج الطفولية المميزة التي يعشقها شريحة كبيرة من الأطفال، ويرغبون في القيام بتنزيلها، والإستمتاع بكل ما تقدمه القناة، وفقًا للمعلومات التي جاءت على النحو الأتي:-