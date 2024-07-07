 قناة وناسة للأطفال الخيار الأمثل للأسر الباحثة محتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة لأطفالها

قناة وناسة للأطفال هي واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم القناة محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال والأسر الباحثة عن برامج آمنة ومفيدة تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الاجتماعية والثقافية، تعد قناة وناسة للأطفال خياراً ممتازاً للأسر الباحثة عن محتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة لأطفالها.

تردد قناة وناسة للأطفال

تبث قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات، ويمكن استقبالها من خلال التردد التالي:

التردد: 11559.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

هذا التردد يضمن استقبال القناة بجودة عالية، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة لجميع أفراد الأسرة.

مجموعة برامج متنوعة ومتميزة على قناة وناسة

تقدم قناة وناسة للأطفال تشكيلة متنوعة من البرامج التي تلبي اهتمامات الأطفال المتنوعة، كما تشمل هذه البرامج الرسوم المتحركة، المسلسلات التعليمية، البرامج الترفيهية، والأغاني والفقرات الموسيقية التي تساهم في تطوير مهارات اللغة والتعبير عند الأطفال.

أبرز البرامج التي تقدمها قناة وناسة للأطفال

من أبرز البرامج التي تقدمها قناة وناسة للأطفال ما يلي:

مغامرات وناسة: وهو مسلسل رسوم متحركة يتابع مغامرات مجموعة من الأصدقاء الذين يكتشفون العالم من حولهم ويتعلمون قيم الصداقة والتعاون من خلال تجاربهم المختلفة.

قصص الأنبياء: برنامج تعليمي يسرد قصص الأنبياء بأسلوب بسيط ومناسب للأطفال، مما يعزز المعرفة الدينية والقيم الأخلاقية لدى الأطفال.

صحة وسلامة: برنامج يهدف إلى تعليم الأطفال مبادئ الصحة والسلامة الشخصية من خلال حلقات مشوقة تتناول مواضيع مثل التغذية الصحية، النظافة الشخصية، وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.

عالم الأرقام والحروف: برنامج تعليمي يهدف إلى تعزيز مهارات الحساب والقراءة لدى الأطفال عبر أنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية ممتعة.

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