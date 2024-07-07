رسائل تهنئة راس السنة الهجرية الجديدة 1446 ودعاء استقبالها

ظهر هلال شهر محرم مع بداية سنه هجريه جديدة مباركة علي المسلمين وهو عام 1446هـ ، ونتمني لكم في هذه السنه ايام مباركة وان يديم الستر والصحة في بيوتكم وان يجعل جميع احلامكم حقيقه عام هجري سعيد عليكم، وبمناسبة هذة الذكري العظيمة نتذكر معكم معني الهجرة بهجره رسولنا الكريم من مكة الي المدينة ويمكن ان نأخذ من هجرته دروس مستفاده وذلك لأنة قد هاجر من ديار مولده لنشر الدعوة الاسلامية وبذل كل جهده لذلك وواجه الكثير من المشقة والتعب ، وذلك سوف نعرض لكم في السطور التالية رسائل وتهنئات. بمناسبه حلول عام هجري جديد عليكم.

موعد بداية العام الهجري الجديد 1446

لقد أشارت دار الافتاء المصرية يوم الجمعة السابق ان يوم السبت الذي يوافق 6 من شهر يوليو لعام 2024 هو المتمم لشهر ذو الحجة لعام 1445هـ ، وابتداء من اليوم الاحد الموافق 7 يوليو 2024 بداية هذا العام المبارك.

رسائل تهنئة العام راس السنة الهجرية الجديدة 1446

كل عام والامه الاسلاميه بخير.

اطيب التمنيات بقدوم عام هجري جديد ملئ بعددة نجاحات وسعادات في الحياه.

في هذا العام الهجري الجديد بارك الله فيكم وفي اولادكم وبيوتكم.

ادعو الله ان يوفقكم ويسعد قلوبكم في هذا العام المبارك.

كل عام وانتم بخير بمناسبه قدوم عام هجري جديد عليكم.

اتمني ان يكون هناك في هذا العام الهجري ايام ساطعه ومنيره بالخيرات والفرح .

انعاد عليكم هذه الايام المباركة وانتم في احسن حال.

دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة 1446