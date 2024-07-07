تطبيق زيادة رواتب التقاعد في الجزائر 2024.. استعلم حالاً عن راتبك بعد الزيادة الجديدة

مع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة في الجزائر، قامت الحكومة باتخاذ خطوات حاسمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصاً المتقاعدين الذين يعتمدون على معاشاتهم بشكل أساسي، وفي هذا السياق أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر عن زيادة في رواتب المتقاعدين، هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم هذه الفئة وتحسين مستوى معيشتهم، ويمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم المعدلة من خلال الرابط الذي وفرته الهيئة.

تطبيق زيادة رواتب التقاعد في الجزائر

تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، وفي هذا الإطار قررت الحكومة تطبيق زيادة في رواتب المتقاعدين، وذلك كجزء من جهودها لتخفيف الأعباء عن هذه الفئة المهمة، حيث أعلنت وزارة المالية أن صرف الرواتب سيتم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفقاً للقرار الجديد بزيادة الرواتب، وفي حال توافق هذا اليوم مع إجازات أسبوعية أو عطلات رسمية، قد يتم تبكير موعد الصرف أو تأخيره بيوم لضمان وصول الرواتب إلى المستحقين في الوقت المناسب، هذا القرار يأتي ليؤكد التزام الحكومة بدعم المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

سلم رواتب التقاعد في الجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة في رواتب ومعاشات المتقاعدين كالآتي:

المتقاعدون الذين يتقاضون حتى 20 ألف دينار جزائري: تم زيادة رواتبهم بمقدار 1000 دينار جزائري.

المتقاعدون الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار جزائري: تم زيادة رواتبهم بمقدار 800 دينار جزائري.

المتقاعدون الذين تتراوح رواتبهم بين 50 ألف و80 ألف دينار جزائري: تم زيادة رواتبهم بنسبة 3% من إجمالي قيمة الراتب.

المتقاعدون الذين تزيد رواتبهم عن 80 ألف دينار جزائري: تم زيادة رواتبهم بنسبة 2% من إجمالي قيمة الراتب.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

للاستعلام عن معاشات المتقاعدين في الجزائر، يمكن اتباع الخطوات التالية: