الأطفال هتستمتع.. ثبت تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات بجودة مشاهدة HD بدون اشتراك شهري

تعتبر قناة طيور الجنه هي من أحد القنوات الفضائية الموجودة على الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات وعرب سات والتي تخصصت في تقديم محتوى للأطفال الصغار وقد حققت هذه القناة نجاح كبير جداً في الوطن العربي وكذلك على المستوى العالمي كونها تبث محتواها باللغة العربية والإنجليزية على حد سواء، وبناء عليه يحرص الآباء والأمهات على وجود هذه القناة ضمن قائمة قنوات الأطفال الموجودة لديهم لذلك في هذا التقرير سوف نتعرف معاً على التردد الجديد لقناة طيور الجنة تابعونا.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تم افتتاح قناة طيور الجنة في عام 2008 من خلال مؤسسها خالد مقداد وعائلته وقد حققت هذه القناه نجاح كبير منذ أن تم افتتاحها وإلى الآن وبناء عليه عادة ما يتم البحث بشكل متكرر عن التردد الجديد لها في كل مرة يتم تغييره، وبالنسبة للترددات فنجد أنها جاءت كالتالي:

القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11396.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة على الرسيفر

بعد أن قمنا بتوضيح أجدد الترددات لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات نتعرف معاً في هذه الفقرة على خطوات استقبال القناة كالتالي: