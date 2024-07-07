بمقادير مضبوطة على قد الإيد.. طريقة إعداد فطائر الهوت دوج جديده ومش تقليديه وتنفع وجبة إفطار شهية

تعتبر فطائر الهوت دوج هي من أحد أهم أنواع الوجبات سريعة التحضير المحببة لدى الكثير جدا من الأفراد كون لها مذاق مميز للغاية، ويمكن لكل سيدة منزل أن تقوم بتحضيرها كوجبة إفطار خفيفة أو كوجبة عشاء غير تقليدية كنوع من أنواع التجديد، ومكونات فطائر الهوت دوج تعتبر اقتصادية للغاية وفي هذا التقرير ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف معاً على طريقة عمل هذه الفطائر بالمقادير الكاملة والخطوات الصحيحة لذلك تابعونا للتفاصيل.

مكونات عمل فطائر الهوت دوج

لإعداد فطائر مميزة باستخدام الهوت دوج علينا أن نحضر مجموعة من المكونات البسيطة التي تساعدنا في إتمام خطوات الوصفة بشكل سريع وجاءت المقادير كالتالي:

عدد 2 كوب ونصف دقيق متعدد الاستعمالات.

عدد 10 قطع من الهوت دوج.

عدد 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

عدد 2 ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

ربع كوب زيت نباتي.

كوب كبير ماء دافئ.

بيضة واحدة لدهن الوجه.

ربع كوب جبن مبشور.

ربع كوب كوب كاتشب.

طريقة تحضير فطائر الهوت دوج

يستلزم تحضير فطائر الهوت دوج بكل تأكيد إتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي: