بمقادير مضبوطة على قد الإيد.. طريقة إعداد فطائر الهوت دوج جديده ومش تقليديه وتنفع وجبة إفطار شهية

تعتبر فطائر الهوت دوج هي من أحد أهم أنواع الوجبات سريعة التحضير المحببة لدى الكثير جدا من الأفراد كون لها مذاق مميز للغاية، ويمكن لكل سيدة منزل أن تقوم بتحضيرها كوجبة إفطار خفيفة أو كوجبة عشاء غير تقليدية كنوع من أنواع التجديد، ومكونات فطائر الهوت دوج تعتبر اقتصادية للغاية وفي هذا التقرير ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف معاً على طريقة عمل هذه الفطائر بالمقادير الكاملة والخطوات الصحيحة لذلك تابعونا للتفاصيل.
مكونات عمل فطائر الهوت دوج
لإعداد فطائر مميزة باستخدام الهوت دوج علينا أن نحضر مجموعة من المكونات البسيطة التي تساعدنا في إتمام خطوات الوصفة بشكل سريع وجاءت المقادير كالتالي:
- عدد 2 كوب ونصف دقيق متعدد الاستعمالات.
- عدد 10 قطع من الهوت دوج.
- عدد 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- عدد 2 ملعقة كبيرة سكر.
- رشة ملح.
- ربع كوب زيت نباتي.
- كوب كبير ماء دافئ.
- بيضة واحدة لدهن الوجه.
- ربع كوب جبن مبشور.
- ربع كوب كوب كاتشب.
طريقة تحضير فطائر الهوت دوج
يستلزم تحضير فطائر الهوت دوج بكل تأكيد إتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي:
- أولا يتم إحضار وعاء عميق يوضع فيه المكونات الجافه من الخميره والسكر والملح والدقيق ويتم التقليب لكل هذه العناصر لتذبح متجانسة تماماً.
- ثانيا يتم إضافة الزيت وكذلك الماء الدافئ بشكل تدريجي ويتم العجن باستخدام الأيدي جيداً لمدة 10 دقائق على الأقل، للحصول على عجينة متماسكة.
- ثالثا يتم تغطية وعاء العجين ويوضع جانبا لمدة ساعتين على الأقل حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.
- رابعا في أثناء تخمر العجين يتم تحضير قطع الهوت دوج بحيث يتم تقسيم كل قطعه إلى نصفين ويتم تسخينها في مقلاة لمدة دقيقتين على الأقل.
- خامسا يتم إحضار العجين وتقسيمه إلى كرات صغيرة يتم فردها على سطح مرشوش بالدقيق، ويتم التشكيل العجين على شكل مستطيل يوضع فيها شرائح الهوت دوج.
- أخيرا يتم رش الجبن على الهوت دوج جميع أطراف العجين ويتم دهنها من الخارج بالبيض، وتخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة وتقدم بعدها بالهناء والشفاء.