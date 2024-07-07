لمحبي الأحداث التاريخية.. الان موعد عرض الحلقة 29 من الملحمة التاريخية مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني Season 2 والقنوات الناقلة

يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي هو من أحد المسلسلات التاريخية التي تم إنتاجها بواسطة أحد أكبر شركات الإنتاج في تركياء ويحكي هذا المسلسل قصة القائد المسلم المعروف صلاح الدين الذي تمكن وبكل شجاعة أن يقوم بتحرير بيت المقدس التي ظل في قبضة الاحتلال الصليبي لعدة أعوام متتالية، ويتابع هذا المسلسل قطاع كبير جدا من المشاهدين في الوطن العربي، وبعد نجاح الموسم الأول يزداد البحث من قبل محبي هذا المسلسل عن موعد عرض الموسم الثاني منه، تابعونا لمزيد من التفاصيل.

موعد عرض الحلقة 29 مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

يعتبر هذا المسلسل بمثابة ملحمة تاريخية ويشارك في بطولته العديد من نجوم تركيا وفي مقدمتهم اوغور غونيش وايكين توركمان وديلين دوغر ومحمد علي نور اوغلو وغيرهم من نجوم الدراما التركية، وقد نجح هذا المسلسل مع عرض الموسم الأول له وكان ذلك في شهر نوفمبر من عام 2023 وقد استطاعت الأحداث المتجددة في الحلقات أن تجذب قطاع عريض من الجمهور حيث أصبح لديهم شغف في معرفة الانتصارات التي سوف يحققها صلاح الدين أثناء محاربته للصليبيين.

ويتم عرض مسلسل صلاح الدين على عدة قنوات في مقدمتها قناة الفجر الجزائرية، ولمن يتساءل عن موعد أولى حلقات الجزء الثاني للموسم الجديد وهي الحلقة 29 فنجد أنه وفقاً للشركة المنتجة للمسلسل، فسوف يكون هذا في شهر سبتمبر المقبل من عام 2024.

القنوات الناقلة الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين الأيوبي

كما ذكرنا مسبقاً أن مسلسل صلاح الدين الأيوبي يتم عرضه مترجم وليس مدبلج للعربيه على عدة قنوات فضائية مختلفة من بينها قناة الفجر الجزائرية والتي تبث مجانا تماما على القمر الصناعي نايل سات ولتحميل هذه القناة علينا أن نقوم بضبط التردد التالي: