تمتع بالرفاهية.. إليك مواصفات سيارة تويوتا فيلوز 2024 TOYOTA VELOZ وسعرها بالأسواق

mostafa magdey تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
تمتع بالرفاهية.. إليك مواصفات سيارة تويوتا فيلوز 2024 TOYOTA VELOZ وسعرها بالأسواق
تمتع بالرفاهية.. إليك مواصفات سيارة تويوتا فيلوز 2024 TOYOTA VELOZ وسعرها بالأسواق

تم تصنيع تويوتا فيلوز 2024 بعدد من الميزات التقنية المتقدمة تتضمن السيارة مجموعة من أنظمة السلامة المتطورة مثل نظام التحكم في ثبات السيارة، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق، ونظام المساعدة في صعود المرتفعات، مما يضمن سلامة الركاب في مختلف الظروف.. فما هي مواصفات سيارة تويوتا فيلوز؟

مواصفات سيارة تويوتا فيلوز 2024 TOYOTA VELOZ

المواصفاتالتفاصيل
الأماننظام الفرامل، إنذار، كاشف التصادم، طفاية خاصة بالحريق.
قوة الدفعالدفع الأمامي.
سعة المحرك1.5 لتر.
نظام الدفعأمامي.
ناقل الحركةأوتوماتيكي.
التخزينمساحة تخزين جيدة.
السرعة القصوى180 كم /ساعة.
سعة الوقود43 لتر.
المراياتوجد مرايا إلكترونية مميزة.
المصداتتوجد مصدات خلفية وأمامية، ويدل ذلك على أنه تتمتع السيارة بالقوة.

مميزات وسعر سيارة تويوتا فيلوز 2024 TOYOTA VELOZ

تعتبر السيارة من الإصدارات الحديثة التي تتمتع بمواصفاتٍ قياسية ومميزات عالية، كما أن سعرها يتناسب مع ما توفره من مميزات:

  • ذات تصميم عصري ومتطور حيث تحتوي على مصابيح أمامية ذات شعار حصري، وخلفية مدمجة.
  • تحتوي على وضعيات متعددة للمقاعد، ووسائد داخلية للأمان.
  • مساحة خارجية مميزة وديناميكية تدعم أداء السيارة وتعزز من مرونتها.
  • لم ينزل من فئات السيارة في السوق السعودي غير فئةٍ واحدة وهي (GLX) والتي يتم بيعها بمتوسط سعر: (80.995) ريالًا.

تقنيات سيارة تويوتا فيلوز 2024 TOYOTA VELOZ

تضم السيارة مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة التي تدعم أدائها، وتتمثل في:

  • نظام صوت.
  • نظام تكييف.
  • نظام تشغيل ذكي.
  • نظام أندرويد أوتو.
  • نظام آبل كار بلاي.
  • مقابس لتشغيل الأجهزة.
  • مستشعر خلفي.
  • شاشة وسائط متعددة.
  • شاشة معلومات 7 بوصة.
  • شاحن لاسلكي.
  • 3 منافذ يو إس بي.

تويوتا فيلوز 2024 تعد واحدة من أبرز سيارات الفئة الاقتصادية التي تجمع بين الأداء الجيد والتقنيات الحديثة، مما يجعلها خيارًا مميزًا للعائلات والأفراد الباحثين عن سيارة عملية وموثوقة.

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معلومات الكاتب
mostafa magdey

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