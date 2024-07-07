مميزات واتساب عمر الوردي للنسخة الاخيرة 2024 استمتع بالتحسينات الجديدة

تعتمد استراتيجية واتس عمر الورد دائما على النمو والتطور فهو يوفر لك مميزات فريدة ومفيدة مثل مكالمات الصوت والفيديو المجانية والدردشة ومشاركة الصور والفيديوهات وغيرها من المميزات الاخرى التي جذبت عدد كبير من ا من المستخدمين، كذلك يوفر لك مشاركه العناصر على الفيسبوك او الانستقرام، ويعد من التطبيقات الاكثر شهره لذلك سوف نتعرف خلينا الفقرات التالية عن طريق التحميل واتساب عمر الوردي وما هي المميزات التي يدعمها فيها النسخة الاخيرة 2024.

مميزات وتحديثات واتساب عمر الوردي 2024

واتساب عمر الأخضر 2024 يوفر لك تجربة مميزة وعدد كبير من المميزات التي تتمثل فيما يلي:

يوفر لك خاصية معينة الملصق قبل ان تقوم بارسالها.

يمكنك أرشفة الرسائل في الواجهة ويوفر لك خيار اخفاء الاشعارات.

يمكن عمل اكثر من نسخه لحساب واحد من نفس الهاتف بتغيير الرقم.

يمكن اخفاء كلا من مشاهده الحالات وعلامه الصح المزدوجة وعلامة قراءة الرسائل الزرقاء واخفاء علامة الميكروفون في الرسائل الجماعية واخفاء اشارة الرسائل المحاولة.

يمكن أن تستخدم حساب واحد في اكثر من جهاز بنفس الوقت دون ان يسجل الخروج من إحداهما

يوفر لك تجربة سهلة للتنقل في التطبيق باداء سريع وتحميل الرسائل في اسرع وقت.

الخصوصية في واتساب عمر الوردي

من أكثر المميزات التي يقدمها واتساب عمر الورد للمستخدمين هي توفير خضر عالي من الخصوصية والأمان حيث تتمثل مميزات فيما يلي: