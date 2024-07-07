الموارد البشرية توضح.. موعد صرف راتب حساب المواطن الدفعة 80 وما هي الشروط المطلوبة؟

يُعتبر حساب المواطن أحد أبرز المبادرات التي تم إطلاقها في السعودية من أجل دعم الأسر ذات الدخل المحدود؛ للحد من زيادة الأعباء المالية عليهم، فيتم صرف راتب شهري في موعد محدد شهريًا من أجل مساعدتهم على الإستقرار والثقة في البرامج الحكومية.. فمتى يتم صرف الراتب الجديد؟

موعد صرف راتب حساب المواطن

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن متى يتم صرف راتب حساب المواطن الدفعة 80 بحيث يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفي حال كان يوم جمعة أو سبت أو كان في يوم عطلة رسمية يتم تغيير الموعد.

شروط استحقاق حساب المواطن

عِند قدوم موعد صرف راتب حساب المواطن يجب أن تكون مستحقًا للدعم، ولكي تكون كذلك لا بُد من أن تتوافر فيك بعض الشروط:

الجنسية السعودية والإقامة الدائمة.

عمر المتقدم يزيد عن 18 عام.

ألا يكون حاصلًا على دعمٍ سكني من وزارة الإسكان أو العيش في دور إيواء حكومية.

أن يكون الدخل الشهري لا يزيد عن حدٍ معين.

ألا يكون ضمن الفئات المستثناة من الدعم: (متقاعد عسكري/ موظف حكومي).

مميزات دعم حساب المواطن

في حال توافقت فيك شروط الدعم يُمكنك الإستفادة من الكثير من المميزات التي يتيحها للمستحقين، والتي تساعدهم على عيش حياة أفضل، وتتمثل تِلك المميزات في:

تحسين مستوى المعيشة خاصة للفئات التي تحصل على دخلٍ منخفض.

توفير الدعم المالي للأسر المحتاجة.

مراعاة عدد أفراد الأسرة في تحديد قيمة الدعم.

التوزيع العادل للدعم.

إمكانية التقديم بسهولة في حالة توافر الشروط المُحددة.

يعتبر برنامج حساب المواطن من المبادرات الهامة التي أطلقتها المملكة السعودية من أجل تحقيق الكثير من الفوائد في المجتمع السعودي.