اخر اصدار تنزيل واتساب عمر الذهبي برابط مباشر لاخفاء الظهور والتمتع بالخصوصية

يعد تطبيق واتساب عمر الذهبي هو من أبرز التطبيقات التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة نظرًا لما يتواجد به من مزايا غير متوفرة في النسخة الرسمية من تطبيق الواتساب، وجدير بالذكر بأن تطبيق واتساب عمر الذهبي توقف فترة بسبب انزعاج العديد من الأشخاص وبسبب عدم احتواءه على الأمان والخصوصية التامة، ليتم إصدار التطبيق مرة أخرى بعد حل جميع المشكلات المتواجدة به.

تنزيل واتساب عمر الذهبي

ينبغي عليك التعرف على خطوات تنزيل تطبيق واتساب عمر الذهبي من خارج متجر التطبيقات، حيث ينبغي عليك القيام بالخطوات التالية:

في البداية تقوم بفتح متصفح الإنترنت الموجود المتواجد على هاتفك الجوال ثم البحث عن تطبيق واتساب عمر الذهبي.

يتم النقر على مربع البحث ثم النقر على أيقونة التثبيت.

قم بتحديد خيار التحميل على أي حال وانتظر حتى يتم تنزيل التطبيق.

قم التوجه إلى القائمة الخاصة بالتطبيقات الموجودة على هاتفك ثم افتح التطبيق وأضف رقم الهاتف الجوال الذي يخصك.

ينبغي عليك التأكد من الهاتف الذي تم إدخاله والانتظار حتى يتم إرسال رمز التأكيد إلى هاتفك الجوال، كي تتمكن من استخدام التطبيق بطريقة آمنة.

مميزات تطبيق واتساب عمر الذهبي

يتواجد في تطبيق واتساب عمر الذهبي العديد من المزايا الغير متوفرة في الإصدار الرسمي من تطبيق الواتساب، وإليكم أبرز هذه المزايا كالتالي: