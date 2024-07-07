“بسرعة الصاروخ” طريقة استخراج البطاقة الذهبية 2024 عبر بريد الجزائر

البطاقة الذهبية في الجزائر، توفر العديد من المزايا والإضافات الغير متوفره في أي دولة أخرى، خاصة وأن البطاقة تمتلك العديد من الخدمات المصرية التي تتلاءم مع التطور التكنولوجي في إطار مالي، حيث يمكنك القيام باستخراج هذه البطاقة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لبريد الجزائر، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج البطاقة الذهبية العراق

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الحصول على البطاقة الذهبية في مختلف ولايات الجزائر، وفقًا لما يلي:-

أن تتقدم إلى موقع البريد الجزائري عبر الإنترنت.

مع القيام بتسجيل دخول جديد للصفحة التالية من الموقع.

حتى تتمكن من إدخال اسم المستفيد أو العميل ورقم الهوية.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول لإستخراج البطاقة الذهبية.

التأكد من المعلومات والوثائق التي قمت بإدخالها.

ليتم في النهاية النقر على زر “إرسال الطلب”.

خدمات البطاقة الذهبية في الجزائر

وأكد بريد الجزائر، أن البطاقة الذهبية تضمن العديد من الخدمات المالية التي تُسهل على المواطنين في تنقل بالخدمات العادية الإدارية وكذلك المالية، بالإضافة إلى إمكانية القيام باستعمال البطاقة الذهبية في كافة العمليات المتاحة ضمن أجهزة الصراف الألي المتمثلة في السحب والتحويل والإستعلام عن الرصيد وغيرها من الخدمات الأخرى التي يبحث عنها المواطنين، كما تُتيح إمكانية الدفع الإلكتروني كذلك عبر خدمات “بريدي نت” المتمثلة في إعادة شحن الرصيد وحجز تذاكر الطائرات وكذلك سداد المخالفات والفواتير التي على المواطن.