تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024 المجانية لمتابعة مباريات اليورو وبطولة الكوبا امريكا

تعد قناة بي ان سبورت الرياضية هي من القنوات الفضائية التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت، حيث تعرض لكم هذه القناة كافة المباريات الرياضية العالمية والمحلية أيضًا خلال ساعات اليوم، وذلك جعل القناة تستحوذ على نسب المشاهدة العالية في كافة أنحاء الوطن العربي، وخلال ذلك المقال سنعرض لكم تردد القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 2024

تستطيع تنزيل قناة بي إن سبورت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات بعد إضافة التردد التالي:

تردد بي ان سبورت: 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

معدل الترميز: 27500.

كما يتواجد تردد آخر للقناة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك التردد جاء كالتالي:

تردد القناة : 11566.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة العرض: HD.

مميزات قناة بي إن سبورت الرياضية

تساعد قناة بي ان سبورت جميع المشاهدين في التعرف على الأخبار الرياضية العالمية والمحلية، كما تمكنك من الاستفادة بالمزايا التالية: