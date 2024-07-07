تحميل واتساب عمر الأحمر بالخطوات سهلة وسريعة برابط مباشر ومميزات النسخة الاخيرة 2024

يمكن أن نعرض لكم كل ما يتعلق واتساب عمر الأحمر حيث انك اذا عرفت مميزات هذا التطبيق سوف تقوم بتنزيله فورا فيعد نسخة معدلة من التطبيق الأصلي ويمكن أن تحصل على اخر اصدار بمميزات مبهره في التطبيق يتضمن لك عدة ميزات توفر لك الخصوصية والأمان ومشاهدة الحالات وارسال الرسائل دون علم المرسل وغيرها من المميزات الاخرى، وكذلك يوفر لك عمل نسخة احتياطية وسوف نعرض لكم طريقه التحميل وتساب عمر الأحمر وما هي مميزاته خلال الفقرات التالية.

مميزات واتساب عمر الاحمر

واتساب عمر الاحمر يوفر لجميع المستخدمين العديد من المميزات بصفه مستمره من خلال تحديث الرابط للحصول على التحسينات والمميزات ومن اهمها ما يلي:

يمكنك بمنع كلا من حذف الحالات وحذف الرسائل حتى بعد وصولها.

يوفر لك تغيير كلا من الثيمات ولون الخط وحجم الخط.

يوفر لك متجر سمات متنوع يمكنك تنزيله مجاني.

يوفر لك قفل التطبيق بحماية مثل بصمة الاصبع او رقم سري او نمط.

يوفر لك الترجمة الفورية للغة الانجليزية او اللغة العربية.

تحميل واتساب عمر الأحمر

دائما يحرص وتساب عمر الأحمر على تطوير التطبيق لذلك يمكن تحميل اخر اصدار من خلال الخطوات التالية: