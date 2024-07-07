أعرف الصح.. إليك حقيقة نزول زيادة لمستفيدي حساب المواطن الدفعة 80 لشهر يوليو 2024

حِساب المواطن دعم ثابت يصرف إلى عِدة فئات في المملكة العربية السعودية، وتختلف قيمته من حالة إلى أخرى وحسب عدد أفراد الأسرة، وقد انتشرت الكثير من الشائعات حول وجود زيادة في قيمة الدعم للدفعة 80 إلى نهاية العام.. وقد ردت وزارة الموارد البشرية على ذلك موضحة حقيقة تِلك الأخبار.

هل تم زيادة راتب دعم حساب المواطن

ردّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية نافية الأخبار التي تواردت بشأن زيادة قيمة حساب الراتب الدفعة 80، حيث لا توجد أية زيادة غير مُعلن عنها رسميًا إلى نهاية العام؛ بل يتم صرف القيمة المُحددة والإضافية مثل كل شهر.

كم قيمة حساب المواطن

تختلف قيمة حساب المواطن حسب عِدة عوامل: العُمر، الراتب الأساسي، وعدد أفراد الأسرة، ويُمكن معرفة قيمة الدعم وفقًا للحالات المُختلفة عبر الآتي:

قيمة الدعم حسب الدخل

1000 – 7700: 661 ريالًا .

661 ريالًا 8000: 626.

626. 8800: 510.

510. 9000: 482.

482. 9500: 410.

410. 10 آلاف: 366.

366. 10500 – 12340: 300.

قيمة الدعم حسب العمر

الفرد الأساسي (رب الأسرة): 720 ريالًا.

720 ريالًا. التابع الأقل من 18 عام: 215.

215. التابع الأكبر من 18 عام: 360.

تُحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعيه موعدًا مُحددًا شهريًا لصرف الدعم، وقد يتم تغييره في حال مطابقته ليوم عطلة.