لعشاق التميز والخصوصية.. خطوة بخطوة لتحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold آخر إصدار ضد الحظر سارع الآن بإنزاله لمزايا حصرية

يعتبر تطبيق واتساب الذهبي أو كما يعرف بين مستخدميه باسم WhatsApp Gold هو من أحد أهم نسخ الواتساب التي أصبح يقوم باستخدامها العديد من الأشخاص نظرا لان هذه النسخة قد تم عمل بعض التعديلات عليها والإضافات التي لاقت استحسان الجميع من قبل مستخدمين هذا التطبيق، على اعتبار إنه من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي، وفي هذا التقرير سوف نتعرف معاً على خطوات تحميل واتساب الذهبي الإصدار الأخير والمزايا الموجودة في هذا التطبيق تابعونا لمزيد من التفاصيل.

خطوات تحميل WhatsApp Gold

يمكن الآن الاستمتاع بالعديد من المزايا مقدمه لكم وبشكل حصري عندما تقوم بتحميل وتساب الذهبي WhatsApp Gold من خلال إتباع تلك الخطوات:

أولا يتم الذهاب محرك بحث جوجل وكتابة تحميل واتساب الذهبي.

ثانيا يتم العمل على أخذ نسخة احتياطية من بيانات الواتساب قبل الشروع في تنزيل واتساب جولد.

ثالثا بعد البحث عبر محرك جوجل يتم الدخول على اللينك المخصص لتحميل واتساب جولد، والانتظار دقائق لتحميله نسخه متوافقه مع الهاتف سواء كان آيفون أو أندرويد.

رابعا يتم الضغط على اللينك الذي تم تحميله لتثبيت التطبيق وبعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف ومتابعة الخطوات لتشغيل التطبيق، وبهذا يمكن الاستفادة من كل المزايا الجديدة والحصرية الموجودة على الإصدار الحالي من واتساب جولد.

مزايا تطبيق واتساب الذهبي

بالنسبة للمزايا التي يمكن الحصول عليها من تحميل واتساب الذهبي فهي عديدة كالتالي: