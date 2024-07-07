واتساب عمر الأخضر ومميزات جديدة في الاصدار الاخير 2024 رابط مباشر للتحميل

يمكنك ان تستمتع أشهر تطبيقات المراسلة وهو تطبيق واتساب عمر الأخضر الذي يعد من التطبيقات المجانية ويستخدمه الكثير من الأشخاص فهو من التطبيقات التي توفر لك مميزات كثيرة يمكن أن تقوم بمراسلة الاصدقاء والاهل وأي أشخاص في اي مكان، وكذلك اجراء المكالمات الصوتيه والفيديو بمميزات كثيره وسوف نعرض لكم مميزات الاصدار الاخير من واتساب عمر الأخضر وكيفية تحميله برابط مباشر.

مميزات النسخة الأخيرة من واتساب عمر الاخضر

يوفر لك استخدام الوان مختلفة واشكال الوتساب بشكل مميز.

يمكنك إرسال الصور والفيديوهات والمستندات المختلفة باحجام كبيرة لعدد كبير من الأشخاص في نفس الوقت.

يوفر لك ميزة إرسال الصورة أو المستند او الفيديو ورؤيته لمرة واحدة فقط.

يمكنك ان تخفي الحالة على الواتس اب

يوفر لك الوضع الليلي بإضاءة منخفضة ومريحه للعين.

يمكن أن تخصص رمز قفل الواتس اب او بالبصمة

تنزيل الحالات من الصور او الفيديوهات او نسخ النصوص.

مشاركة حالات طويله دون ان تلجأ الى تجزئتها

مشاركة الصور والفيديوهات بدقة عالية.

تثبيت اي رساله او اي شكل.

خطوات تنزيل وتساب عمر الاخضر

يمكنك تحميل واتساب عمر الأخضر من خلال رابط مباشر عبر جوجل.

اضغط على على الرابط المباشر ثم اضغط على تنزيل وانتظر قليلا.

اضغط على موافقة الشروط والاحكام وبعد ذلك اتبع التعليمات لتثبيت الوتساب وعمل حساب عليه من خلال اتباع التعليمات وسوف تستطيع الاستمتاع بالميزات السابقة.

ويجب عليك أن تحرص على تحديث واتساب عمر الأخضر حتى لا يتعرض الى الحظر وكذلك تستفيد من التحسينات التي يقدمها.