لولو يا لولو وينك يا لولو .. استقبل الآن تردد قناه وناسة بيبي

قناة وناس بيبي هي من أبرز قنوات الأطفال التي تم إطلاق الفترات الأخيرة، وتقوم القناة بعرض الكثير من الأغاني التي تساعد الطفل في الحصول على الأوقات المسلية والممتعة، وتعرض برامج ترفيهية وأناشيد وأفلام مختلفة يستمتع بها الطفل خلال وقت فراغه، وذلك ساعد القناة في تحقيق النجاح الباهر في كافة الوطن العربي منذ إصدارها، كما تقوم بتوفير الجودة العالية للصورة والصوت.

تردد وناسة بيبي

تستطيع الاستمتاع بباقة مختلفة من الأغاني والأناشيد على قناة وناسة بيبي، وذلك من خلال ضبط التردد الخاص بالقناة، وإليكم تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

تردد وناسة بيبي : 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 6/5 .

تردد قناة وناسة بيبي على عرب سات

يستطيع جميع الأفراد الذين يستخدمون القمر الصناعي عرب سات ضبط تردد القناة من خلال إضافة البيانات التالية:

تردد وناسة : 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

خطوات تحميل قناة وناسة على جهازك

يستطيع جميع الآباء والأمهات استقبال قناة وناسة على جهاز الريسيفر الذي يخصهم من خلال القيام بهذه الخطوات: