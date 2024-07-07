لا تترك حقك.. إليك خطوات الإعتراض على أهلية حساب المواطن للدفعة 80 وموعد صرف الدعم

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إمكانية تقديم طلب اعتراض على حِساب المواطن في حال تحقق الشروط والمعايير التي تثبت الأهلية، فهي حريصة على إيصال الدعم إلى كافة الفئات المحتاجة لتعزيز مستوى المعيشة والحد من العبء المادي على الأسر ذوي الدخل المحدود، ويُمكن تقديم الاعتراض إلكترونيًا باتباع خطواتٍ بسيطة.

خطوات الإعتراض على أهلية حساب المواطن

لا بُد من عدم مرور ثلاثة أشهر على موعد ظهور نتيجة أهلية حساب المواطن حتى تتمكن من تقديم الإعتراض، وتوافر الشروط التي تنافي عدم الإستحقاق، وتتمثل خطوات الاعتراض في الآتي:

التوجه إلى موقع حساب المواطن من هنـــــــــــا.

تسجيل الدخول إلى الموقع ثُم الإنتقال إلى خدمة “دراسة الأهلية”. تحديد “أسباب عدم الأهلية”، وحينها يطلعك الموقع على الأسباب. بعد الاطلاع عليها ومعرفة الخطأ ووجود ما يثبت عكسه يتم الضغط على “تقديم اعتراض”. إدخال البيانات المطلوبة: “سبب الاعتراض، البيانات الشخصية”. رفع المستندات التي تثبت صحة الاعتراض، والضغط على “إرسال”.

شروط الإعتراض على أهلية حساب المواطن

حتى تتمكن من التقديم على اعتراض على أهلية المواطن؛ يجب أن تتحقق تِلك الشروط:

توافر ما يثبت خطأ في عدم الاستحقاق “مستندات داعمة”.

أن يتم التقديم على الاعتراض خِلال 90 يوم.

أن تكون النتيجة “عدم الاستحقاق”.

توافر حساب شخصي على موقع حساب المواطن.

يمكن تقديم الاعتراض على حساب المواطن في حالة كانت النتيجة غير مستحق؛ وفقًا لشروط خاصة، وتستغرق مُدة دراسة الطلب بين 10 إلى ستين يومًا إلى ظهور النتيجة.