حمل الكشوفات pdf المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2024

أوضحت الحكومة العراقية الخطوات الخاصة بالاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث يعتبر ذلك البرنامج هو من أبرز برامج الدعم التي وفرتها الحكومة العراقية بهدف مساعدة جميع المواطنين العراقيين ذوي الدخل المحدود، وتقوم الحكومة بتوزيع هذه المساعدات بطريقة منتظمة على جميع الأفراد المستحقين، وخلال ذلك المقال سنتعرف على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بشكل تفصيلي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تتواجد مجموعة من الخطوات التي ينبغي على الشخص القيام بها للتعرف على أسماء الأفراد المشمولين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لسنة 2024م، وهذه الخطوات جاءت كالتالي:

في البداية ينبغي زيارة منصة مظلتي الإلكترونية عبر ذلك الرابط أو التوجه إلى الموقع الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ستعرض أمامك القائمة المحتوية على الوجبات الخاصة بالرعاية الاجتماعية لتقوم بتحديد الوجبة الأخيرة.

بعد ذلك قم بتدوين كافة المعلومات التي تخصك وتأكد من إضافتها بشكل صحيح ثم انقر على مربع الاستعلام.

في النهاية سيظهر أمامك إن كان اسمك من الأفراد المشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا.

متطلبات الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لعام 2024

تتواجد مجموعة من الشروط التي ينبغي استيفائها في جميع المتقدمين للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط جاءت كالتالي: