 سجل الآن .. كيفية التسجيل في سكنات والشروط المطلوبة للحصول على الوحدات 2024

تهم الجهات المختصة في الجزائر بتوفير الدعم للمواطنين، ومنها برنامج سكنات، فيقدم الكثير من الوحدات السكنية، ويتم الحصول على الوحدة بعد التقديم عليها والتسجيل في سكنات عدل، إضافةً إلى توفر الشروط المطلوبة من إدارة البرنامج في المتقدم ليحصل على الوحدة السكنية.

كيفية التسجيل في سكنات والشروط المطلوبة للحصول على الوحدات 2024

يمكنك التسجيل في سكنات عدل باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة عدل السكنية. تسجيل الدخول إلى الموقع عبر الضغط إنشاء حساب جديد وإتباع الخطوات المطلوبة. اختيار أيقونة بوابة برنامج سكنات عدل 3. تحديد المحافظة المرغوب في الحصول على الوحدة السكنية بها. إضافة المعلومات والبيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. استكمال باقي الخطوات ثم الضغط على خيار إرسال الطلب.

شروط استحقاق وحدات سكنات عدل 3

هناك بعض الشروط يجب توافرها في المتقدم وهي كالتالي: