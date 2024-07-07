“عيالك هيزقططوا من الفرحة”.. أضبط أحدث تردد قناة كراميش كيدز الجديد 2024 Karameesh Kids على النايل سات والعرب سات

mohamedghanem تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“عيالك هيزقططوا من الفرحة”.. أضبط أحدث تردد قناة كراميش كيدز الجديد 2024 Karameesh Kids على النايل سات والعرب سات
تردد قناة كراميش كيدز 2024 

تضم قناة كراميش كيدز العديد من المزايا التي قد لا تكون موجودة في غيرها من قنوات الأطفال الاخرى الموجودة القمر الصناعي، من بينها أن هذه القناة تقدم محتوى يستهدف الأطفال من كافة الفئات العمرية، واستطاعت أن تنوع في محتواها بصورة مستمرة وفي هذا التقرير ومن خلال السطور القادمة له سوف نتعرف معا على التردد الجديد لقناة كراميش كيدز تابعونا لمزيد من التفاصيل.

تردد قناة كراميش كيدز 2024 

قناة كراميش كيدز قنوات الأطفال التي لا تحتاج إلى اشتراك شهري من أجل مشاهدة محتواها على الأقمار الصناعية الموجودة لديكم خاصة أن هذه القناة مجانية تماماً وتعمل على مدار 24 ساعة، بدون وجود فواصل إعلانية مملة وفي هذه الفقرة سوف نتعرف معا على احدث ترددات قناة كراميش وجاءت كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات

  • التردد: 11429.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي عرب سات

  • التردد: 11390.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال قناة Karameesh Kids على جهاز الاستقبال

من أجل العمل على استقبال تردد قناه Karameesh Kids للصغار على جهاز الرسيفر الموجود لديكم، وهذا بجودة عالية وبدون أي تشويش أو انقطاع يجب أن يتم  ٱتباع بعض الخطوات التي تسهل هذا الأمر كالتالي:

  • الخطوة الأولى لابد فيها أن يتم استخدام الريموت كنترول للوصول إلى القائمة.
  • الخطوة الثانية سوف تظهر عدة اختيارات في شاشة الإعدادات من بينها البحث اليدوي أو التركيب.
  • الخطوة الثالثة يراعى فيها أن يتم كتابة معلومات القناة وهي التردد ومعامل التصحيح ومعدل الترميز والاستقطاب.
  • الخطوه الرابعه يتم فيها الضغط على أيقونة تنزيل أو بحث وبعد انتهاء عملية البحث باستخدام التردد يتم الضغط على أيقونة حفظ.
  • الخطوة الأخيرة يتم مراجعة قائمة القنوات الموجودة لديكم وسوف تظهر قناة كراميش ضمن قنوات الأطفال بعد تطبيق الخطوات هذه.
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mohamedghanem

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