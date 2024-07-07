ظهرت حالا.. نتائج البكالوريا في سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب جميع المحافظات

طرحت وزارة التربية السورية، رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا 2024، كما تعتبر شهادة البكالوريا من أهم الشهادات التي تحدد مستقبل الطالب الجامعي، وكذلك تحدد التخصص الذي يقوم بدراسته، ولذلك يقوم جميع الطلاب بالبحث عن النتيجة ليتمكنوا من الاستعلام عنها بعد رفعها وإعلانها رسميا من قبل الوزارة، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية خطوات التعرف على نتائج البكالوريا السورية.

نتائج البكالوريا في سوريا 2024

أشارت وزارة التربية السورية، إنه سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا في سوريا 2024 الدورة الأولى، خلال الساعات المقبلة علما إنه سيتم رفعها إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وذلك تجنبا لحدوث أي ازدحام في مقرات المدرسة، وأكدت إنه حاليا يتم إعداد النتائج لتكون متاحة عبر الموقع الرسمي، وكذلك من خلال تطبيق الوزارة المتاحة على الهواتف، كما إنه فور ظهورها رسميا يمكن للطلاب الحصول على النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة البكالوريا لعام 2024 في سوريا

أكدت الوزارة إنه قد تم الانتهاء من عملية التدقيق والتصحيح للاوراق الامتحانية، حيث استمرت تلك العملية فترة طويلة ليتم رصدها، وذلك لحصول كل طالب على حقة بشكل عادل وبكل شفافية، كما يمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، الاستعلام عن نتيجة شهادة البكالوريا في سوريا الدورة الأولى عام 2024، فور ظهورها واعتمادها رسميا، حيث يتبقي ساعات قليلة ليتم الإعلان عنها، ويمكن اتباع الخطوات التالية لاستخراج النتيجة: