“رابط مفعل” .. تقديم الصف الأول الثانوي 2024 أون لاين عبر الموقع الرسمي للوزارة والمستندات المطلوبة

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم البدء في تقديم الطلبات للعام الدراسي الجديد للعام الدراسي 2024 للثانوي العام إلكترونيًا لجميع الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية، ومن الجدير بالذكر أن التقديم يستمر إلى اليوم الذي سيكون موافق الثامن عشر من أغسطس القادم من السنة الجارية 2024، ولكن توجد عدة مستندات لازمة لكي يتم التقديم، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفر لكم التفاصيل.

تقديم الصف الأول الثانوي 2024

يمكن الآن بسهولة تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكترونيًا من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول على موقع الوزارة مـن خلال النقر هنا.

إدخال البريد الإلكتروني والرمز السري الخاص بالطالب.

تسجيل الدخول.

إدخال اسم الطالب.

النقر على زر الدخول إلى التنسيق.

النقر على أيقونة المزيد.

النقر على زر ملء الرغبات.

انتقاء نوع التعليم الثانوي الملائم لمجموع الطالب.

النقر على زر مراجعة الرغبات.

النقر على أيقونة حفظ الرغبات.

المستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

هناك مجموعة من الأوراق اللازمة للتقديم للصف الأول الثانوي من ضمنها ما يلي: