“خلي بالك هيقطعوا النت عليك” .. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم عبر موقع الشركة الرسمي

يبحث الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، فيمكن الآن الاستعلام بسهولة إلكترونيًا بواسطة رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة، ومن الجدير بالذكر أنه قد حددت الشركة المصرية للاتصالات موعد سداد تلك الفاتورة، ويمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي للاستعلام، ومن المعروف أنه قد اشترطت الشركة أنه اعتبارًا من يوم الأحد 1 يوليو 2024 وحتى 20 يوليو 2024 يكون موعد السداد، دون دفع أي غرامات، ولكن التأخر في السداد قد يعرضك لغرامة، وفيما يلي سوف نوضح لك كيفية الاستعلام عن تلك الفاتورة إلكترونيًا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

من الممكن الآن أن يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة ويسر بصورة إلكترونية عن طريق السير على النقاط التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات من خلال النقر على هذا الرابط.

أدخل كود المحافظة.

أدخل رقم التليفون الأرضي.

اضغط على زر عرض الفاتورة، كما أنه يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم من خلال الاتصال بالرقم 1977، ويمكن السداد من خلال موقع الشركة أيضًا.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2024

قامت الشركة المصرية للاتصالات بتوضيح أنه من الممكن أن يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقعها الرسمي، وتجدر الإشارة بأنها نوهت وقالت بأنه لا بد من السداد في الموعد المحدد للابتعاد عن الغرامة وقطع خدمة الإنترنت، والآن من الممكن أن يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة ويسر عن طريق إحدى الطرق التالية: