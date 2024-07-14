“قربت تصرف” .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 وشروط استحقاق الدعم

مؤشرات البحث تزداد من قبل العديد من المواطنين لمعرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 وكيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، فيمكن الاستعلام عن تلك المعاشات بسهولة ويسر إلكترونيًا من خلال الوزارة الرسمي، وفيما يلي في مقالنا هذا سوف نوفر لكم التفاصيل وموعد الصرف لشهر يوليو الجاري 2024.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

يهتم الكثير من المواطنين بالتعرف على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة، فتجدر الإشارة بأنه قد تم توضيح موعد صرف هذا الدعم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، فقد قالت إنه سيتم صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو الحالي في 15 يوليو 2024، ولن يتم تأخيره أو تقديمه، وتجدر الإشارة بأن معاش تكافل وكرامة يكون من أبرز وأهم برامج الدعم المتوفرة من قبل الحكومة المصرية لجميع الفئات المستحقة للدعم المتوفر بهم شروط البرنامج، حيث إن من ضمن تلك الشروط كل ما يلي:

لا بد من أن يكون المواطن حامل للجنسية المصرية.

كما أنه لا بد من أن يكون المواطن مقيم بصورة دائمة في مصر.

كذلك أنه ينبغي أن يكون راتب المواطن محدود.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

أصبح بإمكان جميع المواطنين في مصر الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة بسهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التالية: