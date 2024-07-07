وزارة التربية السورية رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا الدورة الأولى علمي وادبي moed.gov.sy

لقد صرحت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج البكالوريا في سوريا 2024 منذ قليل وذلك لجميع الأقسام الخاصة بها العلمي والادبي يأتي ذلك الأمر بناء علي منشور رسمي يتبع وزارة التربية والتعليم السورية علي الموقع الخاص بها، حيث اكد ان النتائج سوف يتم اتاحتها لجميع الطلاب يوم الاحد الموافق 7/7/2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا ، وقد جاء ذلك الأمر بعد الانتهاء بشكل رسمي من التصحيح والتدقيق والمراجعة، وعلي الطلاب الحصول علي النتائج من علي المواقع الالكترونية المخصصة عن طريق اتباع الاتي.

رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا الدورة الأولى

يستطيع الطالب معرفة النتيجة الخاصة به من خلال الموقع الرسمي للوزارة وايضا تم اتاحتها علي التطبيق الذي تم انشاءه وهو تطبيق ” نتائج الامتحانات” ، الذي سهل علي جميع الطلاب امكانية الحصول علي النتائج ، يذكر ان النتيجة اصابت قلق الكثير من الطلاب واولياء الامور والتساؤلات حاليا حول رابط الاستعلام علي النتيجة الي جانب الخطوات اللازمة من اجل الحصول عليها خصوصا وان هذة المرحلة من اهم المراحل الدراسية في حياة الطلاب.

وزارة التربية السورية نتائج الباك 2024

عن طريق أتباع خطوات بسيطة يمكنك الحصول علي نتائج امتحانات البكالوريا في سوريا ، فكل ما عليك اتباع الاتي :-

اولا قم بالدخول علي بوابة الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية. ثم قم باختيار بوابه النتائج الامتحانية. ثم قم بتحديد نتائج البكالوريا الدور الأول لسنه 2024 قم بادخال القسم الخاص بك سواء كان ” ادبي ام علمي” اختار المحافظه التي تنتمي اليها ثم بعد ذلك قم باستكمال باقي البيانات الازمه مثل “الاسم ثلاثي ورقم اكتتاب الطالب” بعد استكمال البيانات اللازمه اضغط علي عرض النتيجه وانتظهر قليلا سوف يتم حصولها علي الفور.

نتائج البكالوريا في سوريا من علي تطبيق نتائج الامتحانات

تستطيع ايضا في الحصول علي نتائج البكالوريا في سوريا عن طريق الدخول علي تطبيق نتائج الامتحانات عن طريق اتباع الاتي :-