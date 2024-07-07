كيف أطبع وثيقة تأمين الدرع العربي في السعودية 1446

تعد وثيقة التأمين من الشروط الأساسية في السعودية وذلك لاستقبال الزيارات من قبل عائلات وأسر المقيمين أو لاي فرد يرغب في الدخول إلى المملكة، حيث تسمح شركات التأمين في السعودية بإمكانية الحصول على وثيقة التأمين من شركات مختلفة من ضمنها شركة الدرع العربي للتأمين، حيث يمكن الحصول على تأمين الدرع العربي للتأمين زيارة الدخول إلى السعودية بشكل رسمي وقانوني.

كيف أطبع وثيقة تأمين الدرع العربي في السعودية

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات الهامة للمواطنين السعوديين، حيث يمكن طباعة وثيقة الدرع العربي من خلال تنفيذ الطرق التالية:

الانتقال إلى الرابط الإلكتروني الخاص بموقع تأمين الدرع العربي.

قم بإضافة كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول في الحقل المخصص.

بعد ذلك، اضغط على زر تسجيل الدخول.

أضف اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقل المناسب.

من قائمة الخدمات اضغط على زر وثيقة التأمين.

قم بتحديد تأمين السيارة المراد طباعتها.

أخيرا اضغط على زر طباعة.

استعلم عن وثيقة تأمين الدرع العربي إلكترونيا

يمكن الاستعلام عن تأمين الدرع العربي، وذلك من خلال تنفيذ ما يلي: