بدء تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين الجزائر استلم عن زيادة راتبك

صرحت وزارة المالية في الجزائر عن تنفيذها لقرار زيادة رواتب الأفراد المتقاعدين، حيث تم تداول الكثير من الأخبار مؤخراً، وهذه الأخبار تؤكد الزيادات الحادثة في رواتب الأفراد المتقاعدين بدولة الجزائر لتقوم الحكومة الجزائرية بتأكيد تلك الأخبار وبتأكيد سعيها المستمر لتحسين مستوى معيشة الأفراد المتقاعدين، لذلك تقوم بفرض زيادات كل عام على رواتبهم.

زيادة رواتب المتقاعدين الجزائر

أعلنت وزارة المالية عن قرارها الواضح بتطبيق زيادات على رواتب الأفراد المتقاعدين في الدولة، وسيتم البدء في تطبيق هذه الزيادات مع الرواتب التي يتم صرفها في بداية كل شهر ميلادي بدءاً من الشهر المقبل.

كما أكدت بان الزيادات تصل إلى ألف دينار جزائري لكافة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن 20,000 دينار جزائري، أما بالنسبة للذين يحصلون على ذلك الراتب، فستكون زيادته بمبلغ 800 دينار جزائري.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

طرحت وزارة المالية الكثير من الخدمات الإلكترونية المميزة، ومن أبرزها الاستعلام عن رواتب الأفراد المتقاعدين بشكل إلكتروني وسهل، حيث يتم ذلك عن طريق القيام بالتالي: