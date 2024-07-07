“شوف اسمك نزل ولا لأ” رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر مظلتي الإلكترونية بجميع المحافظات

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 منذ عدة أيام، وذلك عبر بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، ولقد أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن الأسماء المقبولة في الدفعة الجديدة من خلال منصة مظلتي الإلكتروني، ولكي تتضمن الجهات المختصة من وصول الدعم إلى مستحقيه قامت بوضع باقة من الشروط والمتطلبات.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

وفرت الجهة المعنية المتمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر شبكة الإنترنت، واستكمالاً لمنظومة التحول الرقمي ومن أجل التماشي مع الثورة التكنولوجية الحادثة بالعالم أجمع، طرحت الوزارة منصة مظلتي الإلكترونية، والتي من خلالها يتمكن المستعلم من التأكد من حالة طلبه، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

الولوج إلى منصة مظلتي الرقمية مباشرة عبر هذا الرابط .

تحديد برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار أيقونة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدخال اسم المحافظة التي ينتمي المستعلم إليها.

تسجيل بيانات المستعلم.

الضغط على خانة عرض النتيجة.

الانتظار لحين عرض حالة الطلب المقدم.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حرصاً على وصول معاش الرعاية الاجتماعية الشهري لمستحقيه، قامت الوزارة بتخصيص مجموعة من الشروط والمتطلبات، والتي طبقاً لها يتم قبول أو رفض الطلب، وتتمثل تلك الشروط في النقاط الآتية: