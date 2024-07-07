 ” لا تفوت التحديث الأخير” إليك طريقة تحميل واتساب الذهبي

يعد واتساب الذهبي نسخةً معدلةً من التطبيق الرسمي للواتساب، وتتميز بالكثير من المميزات الإضافية والخصائص المطورة عن تلك المحدودة المتوفرة بالواتساب الرسمي، وفي هذا المقال، سنوضح لك خطوات تحميل واتساب الذهبي بكل سهولة على هاتفك،ولكن عليك أن تتأكد من إجراء نسخة احتياطية على الواتساب الرسمي كي لا تفقد بياناتك .

خطوات تحميل واتساب الذهبي

لتحميل واتساب الذهبي قم باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع واتساب الذهبي الرسمي. اضغط على زر “تنزيل”. اختر إصدار “WhatsApp Gold” المناسب لنظام هاتفك، وحمل ملف الـ APK على هاتفك. افتح ملف الـ APK الذي تم تنزيله، واضغط على “تثبيت”. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، وافتح واتساب الذهبي بعد التثبيت. سجل دخولك برقم هاتفك، واستعد بياناتك (اختياري). لتقوم بتفعيل الميزات الإضافية (اختياري) اذهب إلى “الإعدادات”. اختر “الخصوصية والأمان” وقم بتفعيل الميزات التي تريدها.

مزايا واتساب الذهبي WhatsApp Gold

هناك العديد من المميزات التي تكون متاحة لك فور تحميل واتساب الذهبي نستعرض بعضًا منها فيما يلي: